عبد المهدي : العراق يقر مشروع أنبوب النفط العراقي-الأردني

جي بي سي نيوز :- أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الثلاثاء أن مجلس الوزراء أقر مشروع أنبوب النفط العراقي الأردني.

وكشف عبد المهدي عن هذا الأمر في مؤتمره الصحفي الأسبوعي يوم الثلاثاء.

وقال رئيس الوزراء العراق إن أي إعاقة لتصدير النفط عبر مضيق هرمز ستؤثر على الاقتصاد العراقي الذي يعتمد على واردات النفط.

وأضاف "لدينا مخاوف من التطورات الأمنية في مضيق هرمز"، والتي يخشى منها التأثير على حركة الملاحة في المضيق الذي يعتبر ممرا أساسيا لتصدير النفط العراقي.

وبين أن مجلس الوزراء يدرس البدائل من أجل إيجاد مسارات مختلفة ومتنوعة من أجل ضمان استمرار حركة تصدير النفط العراقي بشكل انسيابي.

وأوضح أن مجلس الوزراء أقر مشروع أنبوب النفط العراقي-الأردني، إضافة إلى إنشاء جزيرة صناعية لتصدير النفط الخام في المياه الإقليمية العراقية. (الحرة)