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سجن امرأة سعودية وصفت طليقها بالتيس والشيطان الرجيم

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سجن امرأة سعودية وصفت طليقها بالتيس والشيطان الرجيم سجن امرأة سعودية وصفت طليقها بالتيس والشيطان الرجيم

 

وبحسب صحيفة "عكاظ" "فقد عاقبت المحكمة المواطنة عقب إدانتها بإرسال رسائل سب وشتم إلى زوجها السابق، كما قررت المحكمة أخذ تعهد على المرأة بعدم العودة لما بدر منها.

وطبقا لمحضر الحكم النهائي، فقد أرسلت المواطنة إلى طليقها عشرات الرسائل وصفته بالشيطان الرجيم والغبي والتيس إضافة إلى ألفاظ عنصرية مست من خلالها بأصله.

هذا وكان الزوج قد رفع دعوة قضائية ضد طليقته، اتهمها فيها بملاحقته عبر تطبيق واتساب وسناب تشات والرسائل النصية بعبارات سب وشتم وألفاظ عنصرية رغم انتهاء العلاقة الزوجية بينهما قبل 5 سنوات.

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