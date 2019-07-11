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شاب سوري يسرق خالته ليتزوج فيلقى القبض عليه يوم خطبته (صور)

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شاب سوري يسرق خالته ليتزوج فيلقى القبض عليه يوم خطبته (صور) شاب سوري يسرق خالته ليتزوج فيلقى القبض عليه يوم خطبته (صور)

وكانت إحدى المواطنات قد أبلغت في وقت سابق قسم شرطة المزة الغربي عن سرقة حقيبة جلدية من منزلها بضمنها مبلغ مالي قدره مليون وثلاثمائة ألف ليرة سورية، وقطع ذهبية بقيمة خمسمائة ألف ليرة سورية.

وبعد التحري وجمع المعلومات دارت الشبهات حول ابن شقيقتها المدعو ( ل. س )، حيث قامت دورية من قسم شرطة المزة الغربي بإلقاء القبض عليه في يوم خطوبته، وبالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة اعترف بقيامه بسرقة مفتاح منزل خالته قبل أيام من ارتكابه السرقة وإجراء نسخة عنه، والدخول إلى منزل خالته مستغلا غيابها عنه، وسرقة الحقيبة ومحتوياتها، ثم قام برميها في أحد مجاري الصرف الصحي وبضمنها أوراق ثبوتية عائدة للمدعية.

وصرف المجرم قسم من المبلغ المسروق، كما قام بشراء ألبسة وأحذية وعطورات وساعات بمبلغ ثلاثمائة وخمسة عشر ألف ليرة سورية تجهيزا لخطوبته، وشراء جوال بقيمة مائة وخمسة آلاف ليرة سورية، كما نقلت صفحة "الشرطة" السورية على صفحتها في فيسبوك؟

تم استرداد كامل المصاغ الذهبي، ومبلغ ستمائة ألف ليرة سورية من منزله، وبدلالته تم العثور على الحقيبة المسروقة واستخراجها وإعادتها إلى المدعية، ومازالت التحقيقات مستمرة معه، ويجري العمل على تقديمه إلى القضاء المختص.

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