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حزب الله: العقوبات الأمريكية تماد في العدوان على لبنان

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وأضاف البيان أن العقوبات "تماد في العدوان على لبنان وشعبه وخياراته وهو أمر مرفوض ومدان بكل المعايير السيادية والأخلاقية، ولن يغير شيئا في قناعاتنا ولا في رفضنا ومقاومتنا للاحتلال والإرهاب الإسرائيلي"؛ بحسب وكالة "رويترز". 

© AFP 2019 / Mahmoud Zayyat

وفي وقت سابق فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أمين شري، ورئيس كتلة "حزب الله" في البرلمان النائب محمد رعد، متهمة إياهما باستغلال النظام السياسي والمالي اللبناني لصالح "حزب الله".
وسبق وأن فرضت واشنطن عقوبات على مسؤولين آخرين في "حزب الله"، وعلى أشخاص مقربين منه، إلا أنها المرة الأولى التي تمس نواب حاليين.
فيما أعرب الرئيس اللبناني، ميشال عون، عن أسفه لفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على نائبين في البرلمان اللبناني منتمين لـ"حزب الله".
وقال عون، على "تويتر" الأربعاء 10يوليو/ تموز:

إن لبنان يأسف لفرض الولايات المتحدة عقوبات على نائبين في البرلمان اللبناني، وسوف يتابع الأمر مع السلطات الأمريكية.

ووصف رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على نواب يتبعون "حزب الله" اللبناني بأنها "أخذت منحى جديدا"، مؤكدا أن هذه العقوبات لن تؤثر على العمل في مجلسي النواب والحكومة.    

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