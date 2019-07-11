السيسي يعين رئيسا جديدا للمحكمة الدستورية العليا في مصر

القاهرة - سبوتنيك. وقالت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية المصرية، اليوم الخميس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا رقم 332 لسنة 2019 بتعيين المستشار سعيد مرعي محمد جاد عمرو رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير اعتبارا من 14 يوليو 2019.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن المستشار سعيد مرعي هو ثاني أقدم أعضاء المحكمة الدستورية العليا حالياً، وسيبلغ سن التقاعد في آب/ أغسطس 2024.

وأشارت إلى أن هذا القرار صدر وفقاً للمادة 193 من الدستور الحالي بعد تعديلها، والتي تنص على أن "اختيار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة".