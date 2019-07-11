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محمد بن سلمان يدعم 4700 شاب سعودي

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وأعلن برنامج عطاء "سند محمد بن سلمان" صرف دفعته الرابعة لـ 4700 شاب بمبلغ فاق 90 مليون ريال، حسب صحيفة "عكاظ" .

© REUTERS / SIMON DAWSON

ووصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى أكثر من 15 ألف مواطن، بقيمة تجاوزت 300 مليون ريال (الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي).

ويعتبر البرنامج أحد الأعمال الإنسانية التي يقدمها ولي العهد السعودي بين الدعم المادي والمعنوي مختلف فئات المجتمع السعودي.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أطلقت مشروعا ضخما، نهاية عام 2018، برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أطلق الأمير محمد بن سلمان مباردة لتنمية مجالات المبادرات الاجتماعية غير الربحية المعنية بتمكين المواطنين والمواطنات، واختير  اسم "سند محمد بن سلمان" للبرنامج.

وأفادت "واس"، أن البرنامج يمثل غاية شخصية لولي العهد، ويهدف إلى تلمس احتياجات فئات المجتمع المختلفة، إضافة إلى وضع أطر وقواعد لمبادرات الأمير محمد بن سلمان الخيرية الموجهة للمجتمع السعودي، وجمعها ضمن حقل موحد.

وتتمثل أهداف البرنامج، في تعزيز المعرفة والتوعية، سعيا لتنمية المجتمع وأفراده، في سبيل تركيز الأثر الفاعل للمنافع التي يسعى البرنامج إلى تحقيقها.

وأطلق البرنامج أولى عطاءاته للمرحلة الأولى بمبادرة "سند الزواج" سعيا لتحقيق مبادئ الاستقرار الأسري، وحث الشباب على الزواج وتحفيز غير القادرين، لتمكينهم من بناء أسرهم، وتدعيم أواصر الاستقرار الاجتماعي وتحقيق السعادة لهم.

SputnikNews

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