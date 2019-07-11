أخبار عاجلة

دفعة جديدة من أجزاء منظومة "إس-400" تصل تركيا -
أكلة بيتي | كرات الكوردن بلو اللي بنتخانق عليها في المطاعم الشيف مروة الشافعي عملتها بالصوص كمان -
رأي الإعلام الجزائري في مستوي محاربي الصحراء بالكان -
"مدينة المعرفة" توقع عقد أعمال التصاميم لمشروع "داون تاون" -
سوق الأسهم السعودية يغلق بأعلى مستوياته في 20 جلسة -
تسجيل هيئة السوق المالية لشركة آرنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون -
اعلان البنك السعودي البريطاني عن تعيين عضو مجلس إدارة -
الخرافي: "زين السعودية" مستمرة بترقية الشبكة وتعزيز التدفقات -
إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) لمساهميها الكرام عن بدء التصويت الالكتروني عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة الأولي . -
السعودية والإمارات ترسلان سفينة تحمل "سماد" للسودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

أمير سعودي يزور مقر حكومة موسكو

Google+ Print

ورحب عمدة موسكو بالأمير السعودي والوفد المرافق له، وقال: "تسرني زيارتكم والعلاقات بين بلدينا تنشط ومن المهم أن ننسق خطواتنا ونطورها بين موسكو والرياض وآمل أن توثق الزيارة المزيد من العلاقات"، بحسب وكالة لانباء "واس".

© Sputnik . Vladimir Sergeev

ومن جانبه شكر الأمير محمد بن عبد الرحمن حكومة موسكو على الدعوة والضيافة، وأكد أهمية تبادل الخبرات التطويرية والعمل المشترك بين العاصمتين.

وناقش الأمير السعودي مع عمدة موسكو أوجه التعاون بين موسكو والرياض في المجالات المختلفة منها الاقتصادية والاستثمارية والتقنية والبنى التحتية.

وفي اللقاء تسلم الأمير محمد هدية تذكارية مقدمة من عمدة موسكو، كما قدم هدايا تذكارية إلى عمدة موسكو ونائبه مكسيم لكسوتوف.

وحل الأمير السعودي، أمس الأول، ضيفا على مائدة عشاء أعدها له نائب عمدة موسكو، واصطحب نائب عمدة موسكو الأمير في جولة على الساحة الحمراء وسط موسكو، وأطلعه على ما تضمنته من إنشاءات معمارية تاريخية.

واستمع الأمير إلى شرح عما تمثله الساحة من شواهد حاضرة وماضية للمدينة وتاريخها وثقافتها.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الخرافي: "زين السعودية" مستمرة بترقية الشبكة وتعزيز التدفقات

الخرافي: "زين السعودية" مستمرة بترقية الشبكة وتعزيز التدفقات

سوق الأسهم السعودية يغلق بأعلى مستوياته في 20 جلسة

سوق الأسهم السعودية يغلق بأعلى مستوياته في 20 جلسة

السعودية والإمارات ترسلان سفينة تحمل "سماد" للسودان

السعودية والإمارات ترسلان سفينة تحمل "سماد" للسودان

السعودية تحظر استخدام الغاز المسال لأغراض الطهي بالمشاعر المقدسة

السعودية تحظر استخدام الغاز المسال لأغراض الطهي بالمشاعر المقدسة