أخبار عاجلة

دفعة جديدة من أجزاء منظومة "إس-400" تصل تركيا -
أكلة بيتي | كرات الكوردن بلو اللي بنتخانق عليها في المطاعم الشيف مروة الشافعي عملتها بالصوص كمان -
رأي الإعلام الجزائري في مستوي محاربي الصحراء بالكان -
"مدينة المعرفة" توقع عقد أعمال التصاميم لمشروع "داون تاون" -
سوق الأسهم السعودية يغلق بأعلى مستوياته في 20 جلسة -
تسجيل هيئة السوق المالية لشركة آرنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون -
اعلان البنك السعودي البريطاني عن تعيين عضو مجلس إدارة -
الخرافي: "زين السعودية" مستمرة بترقية الشبكة وتعزيز التدفقات -
إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) لمساهميها الكرام عن بدء التصويت الالكتروني عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة الأولي . -
السعودية والإمارات ترسلان سفينة تحمل "سماد" للسودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

ملكة جمال العراق تستنجد بترامب وتطلب منه الحماية

Google+ Print

ودعت سارة عيدان، المنظمة الأممية، وإسرائيل للتدخل لمنع إسقاط الجنسية العراقية عنها.

وطالبت الأمم المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد إلى التحقيق في الأمر و"وضع حد لهذا الانتهاك وحماية حقوقها كمواطنة أمريكية عراقية".

ويعمل العراق على سحب الجنسية من سارة عيدان التي تحمل الجنسية الأمريكية إلى جانب العراقية بعد دعمها لإسرائيل علنا، ودعوتها إلى تطبيع العلاقات مع تل أبيب، مما أدى إلى تلقيها تهديدات بالقتل، زادت في أعقاب صورتها مع مكلة جمال إسرائيل.

وقالت عيدان إن "لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي أعلنت دعمها لدعوات تطالب بإسقاط الجنسية عنها ومنع دخولها البلاد بسبب تصريحاتها المتعلقة بإسرائيل".

وأضافت عيدان أن "العراق قد دحض منذ أسبوعين أقوالي في الأمم المتحدة بأنني لا أمتلك حرية التحدث عن إسرائيل، والآن هم يأخذون جنسيتي. هذا غير إنساني. أنا عاجزة عن الكلام".

وتابعت عيدان: "قاتلت إلى جانب الولايات المتحدة لإنهاء الاستبداد وجلب الديمقراطية للعراق. إن حرية التعبير هي أساس الديمقراطية ويجب حمايتها".

وأكدت في تغريدة أخرى: "يجب أن أناضل للحفاظ على الجنسية لأن هذه معركة ليست فقط من أجل حقوقي ولكن أيضا ضد معاداة السامية، آمل بأن تتدخل كل من إسرائيل والولايات المتحدة لمواجهة هذا القرار".

facebook/Basra

وأصدر العراق، السبت 6 يوليو/تموز، بيانا بشأن إقامة علاقات مع إسرائيل، مشددا على أنه ملتزم بمبدأ المقاطعة ولم يتخل يوما عن موقفه الرافض لكل أشكال التطبيع.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان: "نجدد التأكيد أن موقف العراق إزاء القضية الفلسطينية هو نفسه الموقف المبدئي والتاريخي برفض الاحتلال الإسرائيلي، واغتصابه لأرض عربية، وإننا لا نقيم أية علاقات مع دولة الاحتلال، وملتزِمون بمبدأ المقاطعة".

وأضافت الخارجية: "لطالما كان العراق في جميع المحافل الإقليمية والدولية، وعلى طول التاريخ داعما للقضيّة الفلسطينية، وللشعب الفلسطيني في نضاله، والدفاع عن حقوقه، ولم يتخل يوما واحدا عن موقفه، الرافض لكل أشكال التطبيع مع هذا الكيان الغاصب للأرض والذي يقتل، ويهجر، ويدمر حياة الإنسان ظلماً وعدوانا".

وأوضحت الخارجية: "تناقلت وسائل الإعلام تصريحات غير مناسبة على لسان السفير العراقي في واشنطن، ويهم وزارة الخارجية أن توضح أنّ الدول ووسائل الإعلام تولي أهمية خاصة للقضية الفلسطينية، والتي غالباً ما تمثل محوراً أساسياً في المؤتمرات واللقاءات التي يحضرها ممثلونا ووفودنا في الخارج. ويحصل أحياناً اجتزاء، أو نقص تعبير يقع فيه البعض يُشوّه موقف العراق المبدئي".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
اليوم - مجلس الشيوخ الأمريكي يدعو الرئيس ترامب لفرض عقوبات علي تركيا

اليوم - مجلس الشيوخ الأمريكي يدعو الرئيس ترامب لفرض عقوبات علي تركيا

عريقات لـ"سبوتنيك": إدارة ترامب تعمل بشكل منعزل عن متطلبات عملية السلام

عريقات لـ"سبوتنيك": إدارة ترامب تعمل بشكل منعزل عن متطلبات عملية السلام

الأخبار - النواب الأمريكي يقر تعديلا قانونيا يمنع ترامب من شن حرب ضد إيران بدون موافقة الكونجرس

الأخبار - النواب الأمريكي يقر تعديلا قانونيا يمنع ترامب من شن حرب ضد إيران بدون موافقة الكونجرس

الأخبار -هاتفيا.. مهدي عفيفي ..النواب الأمريكي يقر تعديلا قانونيا يمنع ترامب من شن حرب ضد ايران

الأخبار -هاتفيا.. مهدي عفيفي ..النواب الأمريكي يقر تعديلا قانونيا يمنع ترامب من شن حرب ضد ايران