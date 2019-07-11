البدور : امتحان وطني يشمل جميع طلبة الجامعات كشرط للتخرج

جي بي سي نيوز - بتول دانو تيكا - : اقترحت لجنة التربية النيابية ، بأن عقد امتحان وطني يشمل جميع الطلبة ويكون شرطا للتخرج بات أمرا ضروريا .

ووفق رئيس لجنة التربية النائب الدكتور ابراهيم البدور فقد كشف بأن اللجنة اقترحت : " عقد امتحان وطني يشمل جميع الطلبة ويكون شرطا للتخرج وتوحيد مناهج جميع التخصصات في جميع الجامعات وذلك للحفاظ على جودة التعليم " .

وجاء حديث البدور خلال اجتماع اللجنة أمس الاثنين مع وزير التعليم العالي اللدكتور وليد المعاني ورئيس هيئة الاعتماد الدكتور بشيرالزعبي ، ولم يعرف بعد موقف الوزير والهيئة من هكذا مقترح .