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البدور : امتحان وطني يشمل جميع طلبة الجامعات كشرط للتخرج

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البدور : امتحان وطني يشمل جميع طلبة الجامعات كشرط للتخرج البدور : امتحان وطني يشمل جميع طلبة الجامعات كشرط للتخرج

جي بي سي نيوز -  بتول دانو تيكا - : اقترحت لجنة التربية النيابية ، بأن عقد امتحان وطني يشمل جميع الطلبة ويكون شرطا للتخرج بات أمرا ضروريا .

 ووفق رئيس لجنة  التربية النائب الدكتور ابراهيم البدور فقد كشف بأن اللجنة اقترحت : " عقد امتحان وطني يشمل جميع الطلبة ويكون شرطا للتخرج وتوحيد مناهج جميع التخصصات في جميع الجامعات وذلك للحفاظ على جودة التعليم " .

 وجاء حديث البدور خلال اجتماع اللجنة أمس الاثنين مع وزير التعليم العالي اللدكتور وليد المعاني ورئيس هيئة الاعتماد  الدكتور بشيرالزعبي ، ولم يعرف بعد موقف الوزير والهيئة من هكذا مقترح .

 

جي بي سي نيوز

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