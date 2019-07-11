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وزير الخارجية الأمريكي وأمير قطر يبحثان التوترات في الخليج

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وزير الخارجية الأمريكي وأمير قطر يبحثان التوترات في الخليج وزير الخارجية الأمريكي وأمير قطر يبحثان التوترات في الخليج

واشنطن — سبوتنيك. وأفاد المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأمريكية في بيان: بأن "وزير الخارجية الأمريكي وأمير قطر ناقشا التوترات المتزايدة في المنطقة وأهمية وحدة مجلس التعاون الخليجي لمواجهة انشطه النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار".

الخطوط الجوية القطرية

© AP Photo / Michael Probst

وأوضح البيان أن الطرفان ناقشا أيضًا القضايا الإقليمية المهمة الأخرى، بما في ذلك السودان وليبيا وأفغانستان.

هذا ويدور النقاش حول الوضع في الشرق الأوسط على خلفية محاولات واشنطن لتشكيل حلف معادٍ لإيران بسبب تفاقم الوضع بمنطقة الخليج، والذي وفقا للولايات المتحدة تتحمل إيران مسؤوليته.

وكانت قطر قد أعلنت أن أمير البلاد سيبدأ زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدءا من يوم 9 يوليو/ تموز الجاري.

وأشارت وكالة الأنباء القطرية إلى أن أمير قطر سيبحث في الزيارة "أوجه تطوير التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين في مختلف المجالات، وتبادل الآراء حول أبرز المستجدات في المنطقة والعالم".

وأعلن البيت الأبيض، في يونيو/ حزيران، أن الزيارة ستتناول الروابط الاقتصادية والأمنية إلى جانب قضايا مكافحة الإرهاب.

SputnikNews

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