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الخطوط القطرية: قيمة الاتفاقيات مع واشنطن تتجاوز 5 مليارات دولار

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​ولم تقدم الوكالة مزيدا من التفاصيل.

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ، أمس الثلاثاء، أن قطر ستشتري العديد من طائرات "بوينغ"، في صفقة سيتم توقيعها خلال زيارة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى واشنطن.

قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "سنوقع أيضا عقدا كبيرا خلال فترة قصيرة… سنوقع عقدا كبيرا مع "بوينغ"، إنها صفقة سينتج عنها شراء الكثير من طائراتها".

وكانت قطر قد أعلنت أن أمير البلاد سيبدأ زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدءا من يوم 9 يوليو/ تموز الجاري.

وأشارت وكالة الأنباء القطرية إلى أن أمير قطر سيبحث في الزيارة "أوجه تطوير التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين في مختلف المجالات، وتبادل الآراء حول أبرز المستجدات في المنطقة والعالم".

وأعلن البيت الأبيض، في يونيو/حزيران، أن الزيارة ستتناول الروابط الاقتصادية والأمنية إلى جانب قضايا مكافحة الإرهاب.

SputnikNews

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