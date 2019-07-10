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الجيش اليمني يتلف 430 لغما وعبوة ناسفة شمال صعدة

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© REUTERS / Anees Mahyoub

القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، أن "الفرق الهندسية أتلفت 430 لغماً وعبوة ناسفة بعد نزعها من مناطق آل صبحان وآل حماقي وآل الزماح في مديرية باقم شمال صعدة".

واتهم الجيش "الحوثيين بتعمد زرع تلك الألغام في القرى والطرقات العامة".

وأشار إلى "نزع الفرق الهندسية خلال الفترة السابقة نحو 10 آلاف لغم أرضي وعبوة ناسفة زرعها الحوثيون في المديرية ذاتها".

وأعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن قوات التحالف العربي، شنت غارات عنيفة دمرت 3 مراكز للاتصال تابعة لـ"أنصار الله".
وأعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأربعاء، أن قوات التحالف العسكري العربي الداعمة له، دمرت غرف اتصالات متطورة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة صعدة الحدودية مع .

وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" إن "مقاتلات التحالف استهدفت، أمس الثلاثاء، بغارات غرفة اتصالات للحوثيين في مركز مديرية كتاف شرق صعدة".

وأضاف أن "التحالف شن غارات جوية على غرفتي اتصالات أخريتين للحوثيين في جبل العشة ومنطقة حمدات في المديرية ذاتها"، مؤكداً أن "الغارات أدت إلى تدمير غرف الاتصالات، وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، يقوم بعمليات عسكرية ضد مواقع الحوثيين دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متواصلة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية تستهدف قوات سعودية داخل اليمن، وبداخل الأراضي السعودية.

وتسببت الغارات الجوية للتحالف، وكذلك القصف المتبادل، بسقوط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى، فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق، وبات نحو 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد سكان اليمن، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.

SputnikNews

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