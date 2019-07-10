تقرير:اتفاق واشنطن مع كندا والمكسيك أمام الكونجرس في سبتمبر

مباشر: كشف تقرير صحفي أن البيت الأبيض يخطط لإرسال اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك إلى الكونجرس الأمريكي في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

ونقلت شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية عن مصادر لم تسمها، اليوم الأربعاء، أن البيت الأبيض يعتزم إرسال الاتفاقية التي تستبدل اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "النافتا" إلى الكونجرس بعد 1 سبتمبر/أيلول المقبل، لإجراء تصويت بحلول نهاية العام الجاري.

وفي العام الماضي، وقعت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك على اتفاقية جديدة بدلاً من "النافتا" بعد مفاوضات دامت أكثر من عام على خلفية رغبة ترامب تعديل قواعد التجارة بين دول أمريكا الشمالية.

وذكرت المصادر أنه من الممكن أن يقدم البيت الأبيض مشروع القانون إلى الكونجرس في أقرب وقت ممكن هذا الأسبوع لبدء عملية التصديق، لكن البيت الأبيض ومكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة يختلفان حول مدى قوة الاستراتيجية التي يجب اتباعها في إبرام الصفقة من خلال البرلمان.

وأضافت المصادر أن البيت الأبيض ومكتب الممثل التجاري يعملان بحسن نية مع أعضاء الكونجرس لمعالجة المخاوف التي عبر عنها البعض بشأن اتفاقية التجارة مع كندا والمكسيك.