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المياه الوطنية: تركيب مليوني عداد ذكي بنهاية عام 2019

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المياه الوطنية: تركيب مليوني عداد ذكي بنهاية عام 2019 المياه الوطنية: تركيب مليوني عداد ذكي بنهاية عام 2019

الرياض – مباشر: كشف الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، أن الشركة أكملت تركيب أكثر من 1.5 مليون عداد ذكي لعملائها حتى منتصف العام الحالي، وهو ما يمثل نسبة 77 في المائة من إجمالي مليوني عداد سيتم الانتهاء من تركيبها على مستوى المملكة بنهاية العام الجاري 2019.

وقال محمد الموكلي، وفقا لبيان من الشركة، اليوم الأربعاء إن نسبة تركيب هذه العدادات وصل إلى 100 في المائة في المدينة المنورة ومنطقة عسير ومحافظة الطائف، وبنسبة 99 في المائة في العاصمة الرياض، وبنسبة 82 في المائة في محافظة جدة، وكذلك منطقة الجوف بنسبة 94 في المائة، ومنطقتي القصيم والباحة بنسبة 90 في المائة.

وأضاف الموكلي، أن العمل جارٍ لاستكمال بقية المناطق للوصول إلى نسبة 100 في المائة بنهاية هذا العام.

وتابع: "نعمل حالياً على استكمال ربط هذه العدادات الذكية بمنظومة القراءة عن بعد المتمثلة في أبراج المجمعات المنتشرة في جميع مناطق المملكة".

وأوضح الموكلي، أن هذه المنظومة ستوفر قراءة الاستهلاك يوميا دون تدخل بشري، وهو ما سيسهل التواصل مع العميل بشكل فعال وتزويده بمعلومات عن نمط استهلاكه قبل إصدار الفواتير نهاية الشهر مما سيساعد العميل في اكتشاف سبب الاستهلاك والتعامل معه بشكل عاجل قبل صدور الفاتورة.

وكشف الرئيس التنفيذي للشركة، عن اعتماد منصات فحص متطورة للعدادات الذكية في مناطق المملكة الـ 13، بالإضافة إلى تطوير 3 مختبرات مركزية حديثة لهذه العدادات في كل من الرياض وجدة والشرقية ضمن جهود الشركة المتواصل لدعم منظومتها التقنية.

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