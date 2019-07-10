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خلال إجازة بالمملكة... وفاة مفاجئة لفنان سعودي من أم تركية

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خلال إجازة بالمملكة... وفاة مفاجئة لفنان سعودي من أم تركية خلال إجازة بالمملكة... وفاة مفاجئة لفنان سعودي من أم تركية

وقالت شقيقة الفنان الراحل إنه "كان يعاني من ورم بالدماغ لكنه لم يكن يعرف ذلك وكذلك نحن، وعندما كان يقضي إجازته معي بمدينة الخبر سقط فجأة مغشيا عليه واكتشفنا أنه مريض، وفورا نقلناه إلى المستشفى، وقد توفي يوم 12 يونيو/ حزيران، وقمنا بدفنه في اليوم التالي"، بحسب ما نشرته مجلة "سيدتي".

وتابعت: "لم نفكر في نشر خبر وفاته لأننا كنا في حالة يُرثى لها، ومن هنا وعبر "سيدتي" رأيت أنه من الضروري أن أؤكد خبر وفاة شقيقي، وأودُ أيضا أن أدلي ببعض المعلومات عنه، فهو ليس متزوجا، وكل ما كان يذكر عنه من أخبار كان مجرد شائعات".

وأشارت إلى أنه "كان يعيش في تركيا ومرتبطًا بأعمال فنية تم تأجيلها بسبب مرضه، وأنه أخبر متابعينه أنه مريض بمرض بالرئة وأنه يتعالج منه".

جدير بالذكر أن الفنان الراحل ولد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في 10 مارس/ آذار، من أب سعودي وأم تركية، وتربى في أمريكا وعاش حياته في فرنسا، وأول زيارة له إلى المملكة العربية كانت وهو في عمر 15 عاما للحصول على بطاقة تعريف الشخصية.

وتخرج عمران في كلية الهندسة، وأراد أن يكون مغنياً لكنه واجه صعوبات في إقناع والده بذلك، وفي نهاية الأمر اقتنع والده برغبته فقرر أن يبدأ مشواره من لتحقيق حلمه.

SputnikNews

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