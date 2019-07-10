صحيفة: إسناد تنفيذ شبكات الجيل الخامس بالسعودية لـ4 شركات عالمية

الرياض – مباشر: نقلت صحيفة محلية عن مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، أنه تم إسناد تنفيذ شبكات الجيل الخامس في المملكة العربية السعودية إلى 4 شركات عالمية.

وقال المصادر؛ وفقاً لصحيفة "الاقتصادية" إن الشركات ستعمل على تنفيذ تجهيزات البنية التحتية لتشغيل تقنية إنترنت الجيل الخامس في المملكة.

وأضافت المصادر، أن الشركات الأربع هي: "هواوي" الصينية، إضافةً إلى كل من شركة: نوكيا الفنلندية، و"سيسكو" الأمريكية، و"أريكسون" السويدية.

وكشفت شركة الاتصالات السعودية (الاتصالات)، في فبراير/ شباط الماضي، عن تجهيز شبكة الجيل الخامس في 450 موقعاً بمختلف مناطق المملكة كمرحلة أولى.

وأعلنت الشركة، في أبريل/ نيسان 2019، عن إجراء اتصال ناجح باستخدام هاتف ذكي مزود بتقنية الجيل الخامس لأول مرة لمشغل في الشرق الأوسط، وضمن أوائل المشغلين على مستوى العالم، وذلك بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.

وقال وزير الاتصالات السعودي، في وقت سابق، عبدالله عامر السواحه، إن مشروع تقنية الجيل الخامس بالمملكة يعد الأضخم من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مبيناً أن هناك أكثر من 1000 قاعدة للجيل الخامس متوفرة حالياً بالمملكة، وما يزيد على 1 جيجا هرتز من الطيف الترددي.

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