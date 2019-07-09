مسؤول أمريكي:وزير الخزانة والممثل التجاري تحدثا مع المسؤولين الصينيين اليوم

مباشر: قال مسؤول أمريكي إن كبار مسؤولى التجارة بالولايات المتحدة أجروا محادثات مع نظرائهم الصينيين اليوم الثلاثاء حيث تعمل واشنطن وبكين على تسوية صفقة تجارية.

ونقلت شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية عن مسؤول بالبيت الأبيض لم تسمه، اليوم الثلاثاء، أن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوشين قد تحدثا مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه ووزير التجارة تشونغ شان اليوم لمواصلة المفاوضات.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن المسؤولين الأمريكيين والصينيين سيواصلون المحادثات التجارية حسب الحاجة.

وكان الرئيس دونالد ترامب التقى نظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان نهاية الشهر الماضي واتفقا على عدم فرض رسوم جديدة واستكمال المحادثات.

وفي وقت سابق من اليوم، قال كبير المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض "لاري كودلو" إن إدارة ترامب ترى أن شراء المنتجات الزراعية الأمريكية أمر مهم للغاية بالنسبة لبكي