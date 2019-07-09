جولدمان ساكس: خفض الفائدة الأمريكية لن يؤدي لارتفاع كبير للأسهم

مباشر: حذر محلل في بنك "جولدمان ساكس" المستثمرين من الاعتقاد بأن خفض الاحتياطي الفيدرالي لمعدل الفائدة سيؤدي إلى زيادة كبيرة في سوق الأسهم.

وقال "ديفيد كوستين" كبير استراتيجيي الأسهم الأمريكية في مقابلة مع شبكة "سي.إن.بي.سي" اليوم الثلاثاء، إن خفض معدل الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، إذا حدث ذلك، لن يؤدي على الأرجح إلى زيادة كبيرة في الأسهم.

وأضاف المحلل: "الكثير من هذا الارتفاع في سوق الأسهم حدث بالفعل".

وفي جلسة الأربعاء الماضي، حققت مؤشرات الأسهم الأمريكية مستويات قياسية مع الهدنة التجارية بين الصين والولايات المتحدة وتوقعات خفض الفائدة.

وعن توقع الأسواق خفض معدل الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر الجاري، قال "كوستين" إن هذا لن يفعل الكثير للأسهم، قائلاً: "ما هي المعلومات الإضافية الجديدة التي ستعمل على دفع السوق للارتفاع؟ الجواب هو ليس كثيراً".

وذكر المحلل أنه سيكون هناك الكثير من الارتباك وعدم اليقين في الأسابيع القليلة المقبلة قبل أن يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين في 30-31 يوليو/تموز الجاري.

في غضون ذلك، سيبحث المستثمرون عن المزيد حول معدل الفائدة والاقتصاد هذا الأسبوع عندما يمثل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس.

وأشار "كوستين" إلى أن جولدمان ساكس يتوقع حاليًا خفض معدل الفائدة مرتين هذا العام.

وذكر "كوستين" بأنه إذا توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الصين، فإن ذلك قد يعزز الأسواق، لكنه أضاف أنه لا يتوقع اتفاقاً في المستقبل القريب.