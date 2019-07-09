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استقالة وزير المالية في المكسيك اعتراضاً على سياسات اقتصادية

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مباشر: تراجعت عملة المكسيك بأكثر من 1.5 بالمائة أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد استقالة وزير المالية في البلاد.

ونشر "كارلوس أورزوا" وزير المالية المكسيكي نص استقالته عبر "تويتر" معلقاً: "أقدر هذه الفرصة لأنها جلعتني قادراً على خدمة المكسيك".

وأوضح "أورزوا" في استقالته عن وجود اختلافات كثيرة مع الرئيس المكسيكي وكان بعضهم بسبب أن الإدارة اتخذت قرار السياسة العامة دون أساس كاف، بحسب ترجمة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية لنص الاستقالة.

وأضاف أورزوا: "أنا مقتنع بأن السياسة الاقتصادية يجب أن تتحقق على أساس الأدلة.

وتولى "أورزوا" منصب وزير المالية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عندما تولى "لوبيز أوبرادور" الرئاسة المكسيكية.

وبحلول  الساعة 4:45 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع  البيزو المكسيكي بنحو 1.7 بالمائة أمام الدولار لترتفع العملة الأمريكية إلى 19.2309 بيزو.

مباشر (اقتصاد)

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