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مستشار ترامب: وظيفة باول برئاسة الفيدرالي آمنة

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مستشار ترامب: وظيفة باول برئاسة الفيدرالي آمنة مستشار ترامب: وظيفة باول برئاسة الفيدرالي آمنة

مباشر: قال كبير المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض إن وظيفة جيروم باول في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي آمنة على الأقل في الوقت الحالي، وذلك مع تقارير عن تفكير الإدارة الأمريكية في عزله.

وأضاف "لاري كودلو" خلال حديث مع "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد محاولة من قبل إدارة الرئيس دونالد لعزل رئيس الفيدرالي.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن  الرئيس الأمريكي يفكر في عزل رئيس الفيدرالي، وذلك مع هجوم ترامب على باول مراراً بسبب معدلات الفائدة المرتفعة.

ويرى ترامب أن معدلات الفائدة المنخفضة سوف تجعل الاقتصاد الأمريكي ينطلق مثل "سفينة فضاء"، كما تمنى أن لو كان ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي بديلاً لباول.

ولكن من جانبه، ذكر رئيس الفيدرالي أنه مستمر في منصبه حتى يكمل فترة ولايته الـ4 سنوات رغم ضغوط ترامب.

مباشر (اقتصاد)

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