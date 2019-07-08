محلل: أسعار الذهب قد تصل لـ2000 دولار بنهاية العام

مباشر: يرى محلل استراتيجي أن أسعار الذهب يمكن أن تواصل الارتفاع حتى تصل إلى مستوى 2000 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2019.

وقال "ديفيد روش" الرئيس والاستراتيجي العالمي في شركة "إنديبندينت استراتيجي" في تعليقات مع شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الإثنين: "في الحقيقة تستعد أسعار الذهب كي تصل إلى مستوى 2000 دولار للأوقية بنهاية هذا العام".

وكانت أسعار العقود الآجلة لمعدن الذهب وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس/آب عام 2013 في تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 1417.70 دولار للأوقية قبل أن تتلقى ضربة من تقرير الوظائف الأمريكي.

وأضاف روش أن أسعار الذهب كانت في اتجاه صاعد وسط توقعات قيام الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة والمخاوف الجيوسياسية البارزة إضافة للظروف التي قد تضغط على سوق الأسهم.

وتابع: "أنا اعتقد فعلياً أن الأسواق المالية تستعد في الوقت الحالي كي تنهار مثل كومة رمال".

وتوقع روش أن أسعار الذهب من شأنها أن تواصل الارتفاع وهو ما يرجع جزئياً إلى أن التوترات التجارية الدولية ستضيف الشعور السلبي لدى مستثمري سوق الأسهم.

وأوصى الخبير الاستراتيجي المستثمرين بحيازة الذهب في محافظهم الاستثمارية جنباً إلى جنب مع بعض أصول الدخل الثابت الأوروبية وسندات الخزانة الأمريكية.

وبحلول الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم شهر أغسطس/آب بشكل هامشي بلغ 0.05 بالمائة ليصل إلى 1398.70 دولار للأوقية.