بلدية تابعة لمنطقة جازان تطرح 30 فرصة استثمارية أمام المستثمرين

الرياض- مباشر: بدأت بلدية محافظة الدرب، إحدى محافظات منطقة جازان في جنوب غرب السعودية، استقبال طلبات الراغبين في الاستثماري بالعديد من الفرص والمواقع الاستثمارية في مختلف الأنشطة التجارية والخدمية بالمحافظة، وذلك امتداداً لجهود البلدية في تطوير المنصة الاستثمارية والتنموية بالمحافظة.

وقال رئيس البلدية محمد بن محسن خرمي، بحسب وكالة الأنباء السعودية، "واس"، إن إجمالي الفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار بالمحافظة بلغت 30 فرصة استثمارية متنوعة الأنشطة والاستخدامات الموزعة على عدد من المواقع بالدرب وستطرح في مناقصات عامة.

وأشار إلى حرص البلدية على توفير الفرص المناسبة للمستثمرين و رواد الأعمال من خلال الاستفادة من المواقع العائدة ملكيتها للبلدية في إطار مساهمتها لتفعيل دور القطاع الخاص وطرح فرص عمل جديدة تستوعب الأيدي الوطنية.

وأكد بأن البلدية أعدت دراسات الجدوى لهذه الفرص والتي ستحقق عوائد استثمارية جيده، داعياً الراغبين في الاستثمار للإطلاع على تلك الفرص من خلال بوابة بلدي على موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

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