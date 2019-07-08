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الملك سلمان يصدر أمراً بتعيين 17 قاضياً بديوان المظالم

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الملك سلمان يصدر أمراً بتعيين 17 قاضياً بديوان المظالم الملك سلمان يصدر أمراً بتعيين 17 قاضياً بديوان المظالم

الرياض - مباشر: أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمراً ملكياً بتعيين 17 قاضياً بديوان المظالم.

وقال رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ خالد بن محمد اليوسف، إن الأمر الملكي تضمن تعيين 17 قاضياً على درجة (ملازم قضائي) بديوان المظالم، وفقاً لوكالة الأنباء "واس".

وتابع: "الأمر الملكي وما تَضَمّنه من تعيينات؛ يأتي امتدادً لدعم الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده لمرفق قضاء ديوان المظالم حرصاً منهم على تطويره، وتعزيزه بالكوادر المؤهلة؛ بما يتواكب مع المتطلبات المعاصرة".

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