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تابعة لـ"الجماعي" تفوز بعقود نقل مدرسي بـ1.2 مليار ريال

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تابعة لـ"الجماعي" تفوز بعقود نقل مدرسي بـ1.2 مليار ريال تابعة لـ"الجماعي" تفوز بعقود نقل مدرسي بـ1.2 مليار ريال

الرياض – مباشر: أعلنت الشركة للنقل الجماعي (سابتكو) عن فوز الشركة السعودية الاماراتية للنقل المتكامل (سيتكو) والتي تمتلك 50 بالمائة من رأسمالها بعقود تنفيذ وتشغيل خدمات النقل المدرسي بمنطقة الرياض والمدينة المنورة وتبوك.

وقالت "الجماعي" في بيان على "تداول" اليوم الاثنين، إن قيمة العقود الإجمالية تبلغ 1.2 مليار ريال، مبينة أن مدة العقد 4 سنوات دراسية ابتداءً من عام 1441هـ.

وأضافت الشركة، أن الأثر المالي للعقد سيظهر اعتبارا من الربع الثالث من العام المالي 2019.

وأكدت "الجماعي"، أنه لا يوجد طرف ذو علاقة بالاتفاقية.

ووقّعت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي – الذراع التنفيذية لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي - مع مجموعة من الشركات والمستثمرين، اليوم الاثنين، عقود تنفيذ وتشغيل خدمات النقل المدرسي لطلاب وطالبات التعليم العام.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم الاثنين على تراجع نسبته 0.6 بالمائة، لمستوى 13.32 ريالا.

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