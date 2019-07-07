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رئيس الوزراء الفلسطيني يبدأ زيارة رسمية للمملكة

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رئيس الوزراء الفلسطيني يبدأ زيارة رسمية للمملكة رئيس الوزراء الفلسطيني يبدأ زيارة رسمية للمملكة

جى بي سي نيوز :- وصل رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية، على رأس وفد وزراي رفيع، إلى عمان مساء اليوم السبت، في زيارة رسمية تستمر يومين.
ويعقد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، في دار رئاسة الوزراء غداً الأحد، مع نظيره الدكتور محمد اشتية، مباحثات ثنائية وأخرى موسّعة، تستهدف تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في العديد من المجالات ، وفق بترا .
كما تتضمن أجندة الزيارة، لقاءات ثنائية بين العديد من الوزراء ونظرائهم في الوفد الفلسطيني، تتناول سبل دفع الشراكة في مختلف القطاعات المعنية والارتقاء بها إلى مستويات متقدمة، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وأقام رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، مساء اليوم، مأدبة عشاء تكريما لرئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية والوفد المرافق، حضرها عدد من الوزراء والمسؤولين.

جي بي سي نيوز

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