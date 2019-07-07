دمشق تعلن رفع رسوم العبور في الأجواء السورية بنسبة 50%
ووفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، قال مدير مؤسسة الطيران المدني إياد زيدان، إن القرار يهدف إلى تحسين إيرادات المؤسسة والاستفادة من الموقع المتميز لسورية في خريطة حركة الطيران المدني.
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وعن الشركات العابرة للأجواء السورية والتي تستخدم المطارات السورية، أوضح زيدان أن الشركات التي تمر وتهبط بالمطارات السورية هي الإيرانية وفلاي العراقية فيما يقتصر عبور الأجواء السورية على شركات الخطوط العراقية والخطوط الجوية اللبنانية "الميدل إيست" والخطوط القطرية.
وأكد أن الأسعار الجديدة "موضوعية ومتناسبة مع الأسعار في دول الجوار وربما تكون أقل منها" مبيناً أن الإيرادات التي حققتها المؤسسة نتيجة عبور الأجواء السورية بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 3 ملايين دولار.