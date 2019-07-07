الإنفاق الاستهلاكي للسعوديين يرتفع لـ434.4 مليار ريال في 5 أشهر

من: السيد جمال

الرياض - مباشر: ارتفع الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين السعوديين خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2019 بنسبة تجاوزت 5.8 بالمائة، على أساس سنوي، بزيادة قيمتها 23.926 مليار ريال.

ووفقاً لمسح أعده "مباشر"، يستند لبيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي - ساما، وصل إجمالي الإنفاق الاستهلاكي للسعوديين إلى 434.396 مليار ريال خلال أول 5 أشهر من العام الجاري، مقارنة بـ 410.47 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2018.

مبيعات نقاط البيع

ودعم إنفاق السعوديين منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مايو؛ تحقيق المبيعات الشهرية لعمليات نقاط البيع رقماً قياسياً جديداً خلال تلك الفترة لتصل لأعلى مستوياتها بتاريخ المملكة.

وقفزت مبيعات نقاط البيع إلى مستوى 115.996 مليار ريال خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2019، مقارنة بـ 93.82 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 23.6 بالمائة.

وكانت مبيعات نقاط البيع وصلت لأعلى مستوياتها في شهر أبريل/نيسان 2019، لتواصل صعودها خلال مايو/أيَّار لتحقق أعلى رقم للمبيعات على مستوى البيانات التاريخية التي أعلنتها "ساما"، بواقع 27.82 مليار ريال.

السحوبات النقدية

وجاء نمو الإنفاق بالمملكة خلال تلك الفترة كذلك؛ نتيجة ارتفاع حجم السحوبات النقدية من المصارف بنسبة 0.55 بالمائة على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 1.75 مليار ريال.

وبلغت القيمة الإجمالية للسحوبات النقدية عبر أجهزة الصرف الآلي في السعودية في الخمسة أشهر الأولى من 2019 نحو 318.4 مليار ريال، مقارنة بـ 316.65 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتمت السحوبات النقدية عبر المصارف بواقع 118.09 مليار ريال، مقارنة بـ 130.55 مليار ريال في الخمسة أشهر الأولى من العام الماضي.

فيما، بلغت السحوبات من خلال أجهزة "مدى" 200.31 مليار ريال خلال تلك الفترة، مقابل 186.1 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2018.

يُذكر أن "مدى" تعد الهوية الجديدة للشبكة السعودية للمدفوعات، والنسخة المطورة لخدمات الدفع الإلكتروني في المملكة، وجاء إطلاقها ليمنح أنظمة الصرف الآلي ونقاط البيع وخدمات الدفع الإلكتروني على شبكة الإنترنت أبعاداً غير مسبوقة من المرونة والسرعة والأمان.

وتربط الشبكة بين كافة أجهزة الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع في جميع أنحاء المملكة بشبكة مدفوعات مركزية، تقوم بدورها بإعادة توجيه العمليات المالية المنفذة بواسطتها، إلى الجهة المصدرة للبطاقة.

وكان أغلب إنفاق السعوديين خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2019 على قطاع المشروبات والأطعمة بقيمة بلغت 15.11 مليار ريال، يليه قطاع الملابس والأحذية بقيمة 13.67 مليار ريال.

وحلت مدينة الرياض بالمرتبة الأولى بين المدن السعودية الأعلى في مستوى حجم الإنفاق؛ بواقع 39.56 مليار ريال، يليها مدينة جدة بـ 19.91 مليار ريال، ثم الدمام بإنفاق بلغت قيمته 6.69 مليار ريال.

%9.8 نمواً خلال مايو/ أيَّار

وسجل الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين السعوديين ارتفاعاً خلال شهر مايو/ أيَّار 2019 بنسبة بلغت تجاوزت 9.8 بالمائة، على أساس سنوي، بزيادة قيمتها 8.967 مليار ريال.

ووصل حجم الإنفاق الاستهلاكي للسعوديين لمستوى قياسي عند 100.07 مليار ريال، مقارنة بـ 91.11 مليار ريال في شهر مايو/ أيَّار من عام 2018.

وعلى أساس شهري، ارتفع حجم الإنفاق بنحو 15.3 بالمائة أو ما يعادل 13.315 مليار ريال مقارنة بشهر أبريل/نيسان 2019، الذي بلغ خلاله 86.76 مليار ريال.

وخلال أبريل، وسجل الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين السعوديين ارتفاعاً بنسبة بلغت 4.9 بالمائة، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، بزيادة قيمتها 4.055 مليار ريال.

وزاد خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة بلغت 4.6 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2018، بارتفاع يعادل 10.9 مليار ريال.

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