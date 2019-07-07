عالم ريادي.. أول منصة افتراضية تنطلق من السعودية لتبني المشاريع المبتكرة

أعلنت منظومة عالم ريادي عن استراتيجيتها لتنمية الابتكار التقني لدى رواد الأعمال والشركات الناشئة، باعتبارها بيت خبرة متخصص في الابتكار التقني لاحتضان الأفكار والمشاريع الريادية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

حيث أوضح محمد الأمين الفاضل، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنظومة عالم ريادي، بأن المنظومة ryadiy.com تسعى لإيجاد طفرة في الابتكار لدى رواد الأعمال في ظل النمو الهائل في الشركات الناشئة خلال السنوات القليلة الماضية، مستعرضًا أهداف المنصة المتمثلة في تثقيف وتعليم وإرشاد شباب وشابات الأعمال وتوعيتهم ومساعدتهم في الوصول للنجاح وتحقيق الإبداع في مشاريعهم الناشئة.

وأبان الفاضل بأن منصة عالم ريادي تطمح لإحداث تطوير في عالم ريادة الأعمال، مستشهدا بدراسة حديثة كشفت بأن أكثر من 6 من كل 10 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يفضلون العمل لحسابهم الخاص ويمتلكون شركاتهم الخاصة إذا توفر لهم الخيار، وأن 82٪ من الأشخاص الذين يعملون حالياً أكدوا بأنهم إما يفكرون في إنشاء شركتهم الخاصة أو أنهم حاولوا القيام بذلك في الماضي، كما أظهرت الدراسة بأن ريادة الأعمال تقدم العديد من المزايا للمجتمعات والاقتصاد بشكل عام حيث أكد 74٪ بأن رواد الأعمال هم مصدر الابتكار في المجتمع.

واستعرض الفاضل العلاقة التي يجب أن تربط بين الابتكار وريادة الأعمال، مؤكدا بأن رواد الأعمال بحاجة إلى أفكار جذابة قيمة وذات فائدة وجدوى لضمان نجاح مشاريعهم الريادية في السوق.

وكشف الفاضل بأن منصة عالم ريادي تعد أول منصة افتراضية تقنية من نوعها لدعم رواد الأعمال وتبني أصحاب الأفكار الإبداعية، مشيراً إلى أن المنصة تضم أربعة أقسام:

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القسم الأول هو عبارة عن حاضنة ريادي وهي أول حاضنة إفتراضية تحتضن المشاريع الإبتكارية التقنية لرواد الأعمال كتطبيقات الجوال والمواقع الإلكترونية وتقدم خدمات إرشادية إستشارية تسويقية بأقل التكاليف.

وأما القسم الثاني فهو ريادي ماركت والذي يعد منصة متخصصة فى التجارة الإلكترونية تستهدف التبادل التجارى بين المنشأت وتوفير خدمة المزادات المباشرة التي تمكن رواد الأعمال من بيع الأصول الثابتة أو منتجات بغرض التسييل النقدي كما تتيح دردشة حية كتابية وصوتا وصورة بين المنشآت للمفاوضة واتخاذ القرارات قبل الشراء.

وبالنسبة للقسم الثالث فهو ريادي أوفيس ويهدف إلى تسهيل أعمال رواد الأعمال وإتاحة متابعة نمو المشروعات الخاصة بهم وقياس أداء المنشأة كما يساعد رائد الأعمال فى إتخاذ القرارات الصحيحة من أي مكان بالعالم لحظة بلحظة.

والقسم الرابع هو حقيبة الريادي والتي تلبي الإحتياجات اليومية لرواد ورائدات الأعمال وتحتوي على خدمات رقمية وإستشارات بالصوت الصورة مع المرشدين والمستشارين وبيوت الخبرة المحلية والعالمية.

يذكر بأن “عالم ريادي” تستمد استراتيجيتها من رؤية السعودية 2030، والتي تؤكد على إيجاد بيئة حاضنة ومواتية لريادة الأعمال، وتشجيع الأعمال المبتكرة للعمل عليها، ونشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم الابتكار والأفكار الإبداعيّة إلي جانب زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق مزيد من فرص العمل عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتماشي مع رؤية المملكة في وتوظيف تقنية المعلومات والحلول غير التقليدية من خلال الخدمات والمعلومات والتقنية والإبداع بعيدا عن الطرق التقليدية.