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الخارجية : لم نبلغ عن وجود إصابات بين الاردنيين في كاليفورنيا

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الخارجية : لم نبلغ عن وجود إصابات بين الاردنيين في كاليفورنيا الخارجية : لم نبلغ عن وجود إصابات بين الاردنيين في كاليفورنيا

جي بي سي نيوز:- اوضح مدير مركز العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بان السفارة الاردنية في واشنطن لم تتلقى للان أية ملحوظة طارئة عن وجود إصابات بين أفراد الجالية الاردنية في ولاية كاليفورنيا الامريكية، كما ان جميع الاتصالات التي اجرتها السفارة مع ابناء الجالية هناك اكدت عدم وجود اصابات بين الاردنيين وذلك جراء الهزة الأرضية التي ضربت امس للمرة الثانية خلال اقل من ٤٨ ساعة مناطق في جنوب ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الامريكية.

وجددت السفارة في بيان لها دعوتها للمواطنين الاردنيين المقيمين في المناطق المتأثرة بالهزة الارضية في منطقة جنوب كاليفورنيا الى توخي الحيطة والحذر والامتثال إلى التحذيرات الصادرة عن الجهات المعنية في الولاية.

ويدعو مركز العمليات المواطنين الكرام في حال ورد اَية ملحوظة طارئة حول هذا الموضوع الاتصال بالخط الساخن للسفارة الاردنية في واشنطن 2022949522 او على رقم مركز العمليات في الوزارة.

00962795497777

جي بي سي نيوز

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