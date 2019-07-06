أخبار عاجلة

شهود عيان: الكنيسة تحولت لكتلة من النار -
لحظات إطفاء "كنيسة دير الأنبا بولا" بحدائق القبة -
"أنصار الله" تعلن قنص 3 جنود سعوديين في جيزان -
تركي الفيصل يعلق على "صفقة القرن" -
العناية الإلهية تساعد رجال الدفاع المدني في إخماد حريق "كنيسة الأنبا بولا" -
رجال الدفاع المدني يسيطرون على ألسنة اللهب ب "كنيسة الأنبا بولا" -
ستاد إفريقيا | الثلاثاء 9 يوليو 2019 - الحلقة الكاملة -
الحمايه المدنية تسيطر علي حريق كنيسة الأنبا بولا -
القضاء الفرنسي يطالب بمعاقبة أميرة سعودية وحارسها الشخصي -
حريق هائل بكنيسة الأنبا بولا بمنشية الصدر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الاردن يرحب باتفاق السودان

Google+ Print
الاردن يرحب باتفاق السودان الاردن يرحب باتفاق السودان

جي بي سي نيوز:- رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم السبت، بالاتفاق الذي توصل إليه تحالف قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي لتقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية في السودان.
واكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، أهمية الحفاظ على أمن السودان واستقراره وتلبية طموحات شعبه الشقيق. كما اعرب عن وقوف المملكة إلى جانب السودان الشقيق وهو يعمل على تجاوز تحديات المرحلة لبناء المستقبل الديمقراطي الآمن المنجز الذي يتطلع إليه الشعب السوداني الشقيق.
وأكد الناطق الرسمي، دعم المملكة الكامل لخيارات الشعب السوداني الشقيق بكامل أطيافه من أجل تحقيق آماله في الأمن والاستقرار والرخاء.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
السفير الزعبي ببغداد : نضع إمكانات الاردن بإعمار العراق

السفير الزعبي ببغداد : نضع إمكانات الاردن بإعمار العراق

مقتل 14 مدنياً في قصف للنظام شمال غربي سوريا

مقتل 14 مدنياً في قصف للنظام شمال غربي سوريا

مجلس الوزراء يُسمي زيد اللوزي سفيراً لدى الأردن في الدوحة

مجلس الوزراء يُسمي زيد اللوزي سفيراً لدى الأردن في الدوحة

الجيش اللبناني يهدم منازل اللاجئين في عرسال

الجيش اللبناني يهدم منازل اللاجئين في عرسال