الاردن يرحب باتفاق السودان

جي بي سي نيوز:- رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم السبت، بالاتفاق الذي توصل إليه تحالف قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي لتقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية في السودان.

واكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، أهمية الحفاظ على أمن السودان واستقراره وتلبية طموحات شعبه الشقيق. كما اعرب عن وقوف المملكة إلى جانب السودان الشقيق وهو يعمل على تجاوز تحديات المرحلة لبناء المستقبل الديمقراطي الآمن المنجز الذي يتطلع إليه الشعب السوداني الشقيق.

وأكد الناطق الرسمي، دعم المملكة الكامل لخيارات الشعب السوداني الشقيق بكامل أطيافه من أجل تحقيق آماله في الأمن والاستقرار والرخاء.