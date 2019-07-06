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الملك يعزي بوفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز آل سعود

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الملك يعزي بوفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز آل سعود الملك يعزي بوفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز آل سعود

جى بي سي نيوز :- بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية الشقيقة، بوفاة المغفور لها بإذن الله، سمو الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، والدة سمو الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود.
وأعرب جلالته، في البرقية، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب، سائلا الله جلت قدرته أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة والشعب السعودي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.

جي بي سي نيوز

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