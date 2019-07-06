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السفير الكويتي : لا تغيير على وضع الطلبة الكويتيين في الجامعات الأردنية

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السفير الكويتي : لا تغيير على وضع الطلبة الكويتيين في الجامعات الأردنية السفير الكويتي : لا تغيير على وضع الطلبة الكويتيين في الجامعات الأردنية

جى بي سي نيوز :- أشاد سفیر دولة الكویت بعمان عزیز الدیحاني، بالمستوى الكبیر الذي تمتاز بھ الجامعات ومؤسسات التعلیم العالي في الاردن، لافتاً ان اكثر من 4 آلاف طالب كویتي یدرسون في ھذه الجامعات الاردنیة بمختلف التخصصات الأكادیمیة الأمر الذي یعكس مدى التقدیر الذي تكنھ دولة الكویت على كافة المستویات للتعلیم الجامعي الأردني.

وأكد الدیحاني حرص دولة الكویت على الارتقاء دوماً بمستویات التعاون مع الجامعات الاردنیة بما ینعكس على الطالب الكویتي من فائدة قصوى في مجالات التخصص المختلفة وھو ما عزز على مدى السنین علاقات التعاون والتنسیق بارقى مستویاتھا.

وقال السفیر الدیحاني إن قرار وزارة التربیة والتعلیم في دولة الكویت حول اعتماد الجامعات الأردنیة یستند على رؤیة تنظیمیة لإعادة توزیع الطلبة الكویتیین على مختلف الجامعات الأردنیة، تحقیقاً للمصلحة العامة من أجل تنوع التخصصات، وذلك وفقاً لرؤیة الجھاز الوطني للإعتماد الأكادیمي، وانسجام ذلك مع مخرجات التعلیم، واستیعاب سوق العمل.

وفي ھذا السیاق اكد السفیر الكویتي في عمان انھ لا تغییر على وضع الطلبة الكویتیین المسجلین في الجامعات الأردنیة قبل صدور قرار الاعتمادیة من قبل وزارة التربیة والتعلیم في دولة الكویت .

وأضاف الدیحاني أن الطلبة المسجلین في الجامعات الأردنیة قبل قرار الاعتمادیة الصادر، سوف یستمروا في جامعاتھم دون تغییر، متطلعاً الو استمرار التعاون ما بین المؤسسات التعلیمیة بین البلدین بأرقى المستویات لما یحقق التكامل في العلاقات الكویتیة الاردنیة.

جي بي سي نيوز

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