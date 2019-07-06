رئيس الوزراء الفلسطيني يزور الأردن السبت

جى بي سي نيوز :- قال مسؤول فلسطيني إن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يزور الأردن مساء السبت برفقة وزراء لبحث العلاقات الثنائية مع الأردن، فيما اشار وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري الى ان الاجتماعات ستبحث زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري.

الحموري قال : إن الاجتماعات مع الوفد الفلسطيني الاحد المقبل ستبحث زيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين.

وبين أن اللقاءات الرسمية تبدأ الأحد مع الوفد الفلسطيني.

"هناك توجيه ملكي بدعم صمود الشعب الفلسطيني بمختلف الطرق ... ونحن مستمرون بالتعاون الاقتصادي" قال الحموري.

المسؤول الفلسطيني قال : إن الوفد الفلسطيني يضم وزراء الاقتصاد والمالية وسيبحث يوم الاحد العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد اشتية، عضو اللجنة المركزيّة لحركة فتح، أدت في نيسان/أبريل الماضي، اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة في رام الله.

وأضاف المسؤول الفلسطيني ان "الزيارة تأتي لعقد اجتماع للجنة المشتركة على المستوى الوزاري بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين" ، وفق المملكة .

رئيس الوزراء الفلسطيني أعلن في تصريحات سابقة، إرسال وفد فلسطيني إلى الأردن لبحث التحويلات الطبية إلى لأردن، بعد اتخاذ قرار فلسطيني بوقف التحويلات الطبية إلى المستشفيات الإسرائيلية، والتوجه إلى الدول العربية.

اشتية قال إن "استراتيجية الحكومة الفلسطينية ترتكز على تعزيز صمود الفلسطينيين، والانفكاك التدريجي في المجال الاقتصادي عن الاحتلال الإسرائيلي".

رئيس الوزراء عمر الرزاز قال في تصريح سابق إن الأردن يتطلع إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع فلسطين "ليصل إلى المستوى المأمول"، حيث وصل مجمل التبادل خلال 2017 إلى 266 مليون دولار، و96 مليون دولار حتى النصف الأول من 2018.

وأكد رئيس الوزراء تطلع الأردن إلى مزيد من التعاون والتنسيق لزيادة التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين، مضيفاً "نحن نطمح ان تصل المبادلات التجارية إلى 500 مليون دولار، بما يعزز العلاقة على أعلى المستويات ".

ويصدر الاردن للسوق الفلسطينية منتجات معدنية وأغذية ومعادن عادية وصناعات كيميائية ولدائن وعجينة خشب وآلات وأجهزة وسلع ومنتجات مختلفة، وبالمقابل يستورد معادن عادية ومنتجات نباتية وأغذية ومصنوعات من الحجر ومنتجات معدنية وصناعات كيميائية.