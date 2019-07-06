انتشال 12 جثة لمهاجرين قبالة السواحل التونسية

وقال رئيس هيئة الهلال الأحمر التونسي في مدنين، المنجي سليم، لـ"فرانس برس"، "انتشلت قوات الحرس البحري 12 جثة صباح السبت قبالة السواحل الجنوبية ويرجح أنهم كانوا على المركب الذي غرق منذ أيام وعلى متنه أكثر من ثمانين مهاجرا".

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وأكد سليم انتشال ثلاث جثث نقلت لميناء بن قردان (جنوب) في حين نقلت تسع جثث لميناء جزيرة جربة. وبين الـ12 جثة، امرأتان والبقية رجال تتراوح أعمارهم بين الـ20 والثلاثين عاما، وفقا لسليم.

وعثرت قوات الحرس الوطني، أمس الجمعة، على جثة امرأة قذفتها أمواج البحر إلى اليابسة في منطقة جرجيس.

وأعلن مسؤول في منظمة الهجرة الدولية الخميس أن أكثر من ثمانين مهاجرا باتوا في عداد المفقودين بعد إبحارهم من ليبيا الاثنين، وغرق القارب الذي يقلهم.

وغرق 65 مهاجرا على الأقل في مايو/ أيار عندما انقلب قاربهم قبالة الساحل التونسي بعد أن أبحروا من ليبيا على أمل الوصول لأوروبا.

وانخفضت أعداد المهاجرين في الآونة الأخيرة بسبب جهود تقودها إيطاليا لمكافحة شبكات التهريب ودعم خفر السواحل الليبي. وعلى الرغم من أن القتال في ليبيا زاد من صعوبة عمليات تهريب البشر إلا أن مسؤولين في مجال الإغاثة الدولية حذروا من أنه قد يدفع المزيد من الليبيين للفرار من بلدهم.