حميدتي: لم نهبش أموال السعودية والإمارات

القاهرة — سبوتنيك. وأكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي) أن المجلس سلم كل المساعدات المالية التي تلقاها منذ وصل إلى سدة الحكم منذ ثلاثة أشهر إلى بنك السودان المركزي، بما في ذلك المساعدات التي جاءت من السعودية والإمارات.

وقال حميدتي في كلمة اليوم السبت "كل ما وصلنا من 3 شهور ذهبت إلى بنك السودان المركزي، المساعدات التي أتت من الخارج لم نهبشها (لم نستول عليها)، والمساعدات التي جاءت من دولة السعودية والإمارات موجودة في بنك السودان".

وأضاف حميدتي "هذا مجهود المجلس ووجهه إلى التنمية".