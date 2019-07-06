"الخارجية": وفاة فلسطيني يحمل جواز سفر أردنياً مؤقتاً و5 مصابين أردنيين في حادث سير شرم الشيخ

جى بي سي نيوز :- قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة بان مركز عمليات الوزارة لا زال يتابع الأنباء التي وردت عن وقوع حادث تصادم حافلة باص فيها اردنيين مع شاحنة في مدينة شرم الشيخ المصرية.

واوضح القضاة بان المعلومات تشير الى ان الحافلة كانت متوجهه من شرم الشيخ الى مدينة طابا المصرية، في رحلة سياحية وأنها كانت تقل اردنيين و جنسيات اخرى، وان الحادث وقع بعد استراحة منطقة ذهب بعشرة كيلو متر، حيث نتج عنه حالة وفاة واحدة تعود لمواطن فلسطيني يحمل جواز سفر اردني مؤقت، واصيب خمسة من الاردنيين من ركاب الحافلة اصابات طفيفة. واكد بانه تم علاج المصابين الاردنيين واخرجوا جميعهم من المستشفى، باستثناء سيدة أردنية من بينهم اصيبت بكسر بيدها وتم نقلها الى مستشفى طابا لمزيد من الفحوصات الطبية.

كما اوضح الناطق الرسمي ان قنصل السفارة الاردنية في القاهرة ومعه فريق السفارة سيقومون فور وصولهم بالالتقاء بالأردنيين والاطمئنان على المصابين ومساعدتهم في عودتهم الى ارض الوطن اذا رغبوا بذلك ومتابعة ملابسات الحادث مع الجهات المصرية المختصة.

وتدعو الوزارة المواطنين حال ورود اَية ملحوظة طارئة او استفسارات حول الحادث الاتصال بالخط الساخن لمركز العمليات في الوزارة. 00962795497777