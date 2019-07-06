مقتل وإصابة مجندين يمنيين بعمليات لمسلحي جماعة أنصار الله

القاهرة —سبوتنيك. وأفاد المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على "تويتر"، بأن الجماعة شنت عملية هجومية على مواقع عسكرية في مفرق الوازعية غرب تعز.

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وأضاف أن مقاتلي الجماعة أطلقوا صاروخين محليي الصنع نوع زلزال 1 "مداه 3 كيلو مترات" على تجمعات للجيش في مفرق الوازعية.

ووفقاً للمركز، خلف الهجوم والقصف الصاروخي قتلى وجرحى في صفوف العسكريين.

في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، ذكر المركز الإعلامي للجماعة أن "قتلى وجرحى من الجيش سقطوا بغارة لمسلحي الجماعة على مواقع عسكرية في منطقة صبرين بمديرية خب والشعف شرق المحافظة.

وأشارت إلى أن وحدة الهندسة التابعة للجماعة نصبت كمينا بعبوة ناسفة لآلية محملة بالجنود في جبهة أسطر بذات المديرية، أدى إلى سقوط من كانوا على متنها بين قتيل وجريح.

وتدور على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من قوات دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة في يناير/كانون الثاني من العام 2015.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.