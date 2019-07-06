أخبار عاجلة

"أنصار الله" تعلن قنص 3 جنود سعوديين في جيزان -
تركي الفيصل يعلق على "صفقة القرن" -
العناية الإلهية تساعد رجال الدفاع المدني في إخماد حريق "كنيسة الأنبا بولا" -
رجال الدفاع المدني يسيطرون على ألسنة اللهب ب "كنيسة الأنبا بولا" -
القضاء الفرنسي يطالب بمعاقبة أميرة سعودية وحارسها الشخصي -
حريق هائل بكنيسة الأنبا بولا بمنشية الصدر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

مقتل وإصابة مجندين يمنيين بعمليات لمسلحي جماعة أنصار الله

Google+ Print

القاهرة —سبوتنيك. وأفاد المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على "تويتر"، بأن الجماعة شنت عملية هجومية على مواقع عسكرية في مفرق الوازعية غرب تعز.

© REUTERS / Naif Rahma

وأضاف أن مقاتلي الجماعة أطلقوا صاروخين محليي الصنع نوع زلزال 1 "مداه 3 كيلو مترات" على تجمعات للجيش في مفرق الوازعية.

ووفقاً للمركز، خلف الهجوم والقصف الصاروخي قتلى وجرحى في صفوف العسكريين.

في محافظة الجوف الحدودية مع ، ذكر المركز الإعلامي للجماعة أن "قتلى وجرحى من الجيش سقطوا بغارة لمسلحي الجماعة على مواقع عسكرية في منطقة صبرين بمديرية خب والشعف شرق المحافظة.

وأشارت إلى أن وحدة الهندسة التابعة للجماعة نصبت كمينا بعبوة ناسفة لآلية محملة بالجنود في جبهة أسطر بذات المديرية، أدى إلى سقوط من كانوا على متنها بين قتيل وجريح.

وتدور على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من قوات دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة في يناير/كانون الثاني من العام 2015.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
إسقاط ولاية الرجل على المرأة في السعودية قريبا

إسقاط ولاية الرجل على المرأة في السعودية قريبا

توجيهات الملك سلمان واتفاقيات أرامكو تتصدر نشرة أخبار "مباشر" بالسعودية..اليوم

توجيهات الملك سلمان واتفاقيات أرامكو تتصدر نشرة أخبار "مباشر" بالسعودية..اليوم

عبدالعزيز المؤيد: السلطات السعودية طالبت بإعدام سلمان العودة وحسن المالكي للمطالبة بإصلاحات بسيطة

عبدالعزيز المؤيد: السلطات السعودية طالبت بإعدام سلمان العودة وحسن المالكي للمطالبة بإصلاحات بسيطة

أكوا باور السعودية ومبادلة الإماراتية تبرمان اتفاقاً بشأن محطة تحلية

أكوا باور السعودية ومبادلة الإماراتية تبرمان اتفاقاً بشأن محطة تحلية