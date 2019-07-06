أخبار عاجلة

بورصات الخليج.. توقعات النتائج تبشر بانتعاشة مستمرة -
تغيران بتخفيض حصص كبار ملاك السوق السعودي -
"أنصار الله" تعلن قنص 3 جنود سعوديين في جيزان -
تركي الفيصل يعلق على "صفقة القرن" -
العناية الإلهية تساعد رجال الدفاع المدني في إخماد حريق "كنيسة الأنبا بولا" -
رجال الدفاع المدني يسيطرون على ألسنة اللهب ب "كنيسة الأنبا بولا" -
حريق هائل بكنيسة الأنبا بولا بمنشية الصدر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

تونس تحظر النقاب في المؤسسات العامة

Google+ Print
تونس تحظر النقاب في المؤسسات العامة تونس تحظر النقاب في المؤسسات العامة

ووقع الشاهد على مرسوم حكومي "يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع أمنية"، كما نقلت وكالة "ا ف ب".

وينص المرسوم الذي أصدرته رئاسة والموجه للوزراء والمسؤولين في المؤسسات العامة والولاة على أنه "في إطار الحفاظ على الأمن العام وحسن سير المرافق العمومية وضمان التطبيق الأمثل لمتطلبات السلامة، يتعين اتخاذ الإجراءات الضرورية قصد منع أي شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الهياكل العمومية التابعة لكم".

وأكد النص "الحرص على تطبيق أحكام هذا المنشور وتعميمه على الهياكل العمومية التابعة لكم وإسداء التعليمات اللازمة لاحكام تنفيذ مقتضياته والتقيد بها".

ولم يحدد المرسوم موعد بدء تطبيق القرار ولا مدته الزمنية. ولا يمكن حظر ارتداء النقاب في الشارع والأماكن العامة في تونس إلا بقانون يصادق عليه نواب البرلمان.

ويأتي القرار في ظل أجواء أمنية متوترة مع اهتزاز الأوضاع في البلاد بتفجيرين انتحاريين في العاصمة منذ أسبوع تبناهما لاحقا تنظيم"داعش" الإرهابي.

وكان وزير الداخلية قرر العام 2014 السماح لرجال الأمن بممارسة "الرقابة المكثفة" على مرتدي النقاب، مبررا القرار بالتدابير الأمنية "لمقاومة الإرهاب" لأن "المتشبه فيهم يرتدون النقاب… للتخفي".

وقد منع ارتداء النقاب بشدة إبان حكم الرئيس الأسبق بن علي لكن الظاهرة عادت بقوة بعد ثورة 2011 التي أطاحت بنظامه وبدأ الجدل يتصاعد بهذا الخصوص بين السياسيين العلمانيين والإسلاميين بصفة خاصة.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
العاهل السعودي يوجه الحكومة بتيسير المناسك للحجيج والارتقاء بالخدمات

العاهل السعودي يوجه الحكومة بتيسير المناسك للحجيج والارتقاء بالخدمات

جلسات الحكومة اللبنانية معلقة إلى حين التوصل لتفاهم سياسي

جلسات الحكومة اللبنانية معلقة إلى حين التوصل لتفاهم سياسي

8 الصبح - الحكومة: بدء رفع سن المعاش لـ 65 سنة بالتدريج

8 الصبح - الحكومة: بدء رفع سن المعاش لـ 65 سنة بالتدريج

عبد المحسن سلامة: مشروع التأمين الصحي خطوة من خطوات الحكومة لتوفير حياة كريمة للمواطنين

عبد المحسن سلامة: مشروع التأمين الصحي خطوة من خطوات الحكومة لتوفير حياة كريمة للمواطنين