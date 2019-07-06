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عقيلة صالح يكشف عن 5 شروط لقبول مبادرة السراج

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© REUTERS / HANI AMARA

وأوضح صالح لـ"بوابة الوسط" الليبية "يجب أن يصدر قرار رسمي بوقف تخصيص المبالغ المالية لمجموعة المليشيات في طرابلس وإخضاع المصرف المركزي لممثلين يختارهم مجلس النواب، ويصدر بيانا يتبرأ فيه من تحالفاته الراهنة مع الميليشيات الإرهابية في طرابلس".

وأضاف: "لا بد من الاعتراف بدور الجيش الوطني الليبي وقيادته في محاربة الإرهاب والتطرف وسحب تحركاته الرسمية تجاه إدانة عمليات الجيش الوطني الليبي في كافة المحافل الدولية والإفراج فورا عن المعتقلين داخل معتقلات الميليشيات".

وتابع قائلاً: "فائز السراج وداعموه بالداخل والخارج هم السبب الرئيس في إفشال وتقويض كافة جهود التسوية السياسية بتحالفاتهم الواضحة والصريحة مع جماعات وميليشيات إرهابية".

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أطلق في 16 يونيو/ حزيران الماضي مبادرة لحل الأزمة الليبية، تضمنت 6 محاور منها الدعوة لملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، والاتفاق على قاعدة دستورية لإجراء انتخابات، وتشكيل لجان مشتركة بإشراف الأمم المتحدة، وآليات تفعيل الإدارة اللامركزية، والعدالة التنموية الشاملة لكل مناطق ليبيا.

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