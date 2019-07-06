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أنصار الله" تقصف مواقع للجيش اليمني شمال محافظة البيضاء"

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أنصار الله" تقصف مواقع للجيش اليمني شمال محافظة البيضاء" أنصار الله" تقصف مواقع للجيش اليمني شمال محافظة البيضاء"

 

القاهرة- سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها الجماعة، إن: "وحدتي سلاح الجو المسير والمدفعية نفذتا عملية مشتركة على تجمعات للجيش اليمني في جبهة قانية شمال البيضاء"

 

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن:"القصف المدفعي المسنود بغطاء جوي أسفرت عن تحقيق إصابات مباشرة في التجمعات المستهدفة، وهرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع عقب استهدافه".

وتستخدم جماعة "أنصار الله"، الطائرات المسيرة في تصحيح نيران المدفعية، عبر الإحداثيات التي ترسلها طائرات الاستطلاع.

وتدور على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري تقوده من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام 2015.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.

SputnikNews

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