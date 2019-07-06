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قطر تعلق على الأحداث الأخيرة في السودان

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قطر تعلق على الأحداث الأخيرة في السودان قطر تعلق على الأحداث الأخيرة في السودان

أعربت قطر عن ارتياحها الشديد بشأن التوصل لاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي و"قوى إعلان الحرية والتغيير" في السودان.

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، في بيان أمس نشرته صحيفة "الوطن" عن "ترحيب دولة قطر بما تم التوصل إليه من تشكيل مجلس سيادي لمدة ثلاث سنوات، وتكوين حكومة مدنية من الكفاءات، الأمر الذي تتطلع دولة قطر أن يضمن التمثيل الحقيقي للشعب السوداني الكريم بأطيافه المختلفة، بالإضافة إلى استمرار عمل أجهزة الدولة".

وتابع البيان: "إن الدور الذي لعبه الاتحاد الإفريقي في تجسير الهوة بين الفرقاء في المشهد السوداني يعد دورا محوريا، لذا فإن وزارة الخارجية بدولة قطر تثني على هذه الجهود البناءة، وتعبر عن دعهما وتقديرها الشديد للاتحاد الأفريقي".

وعبرت وزارة الخارجية عن تطلع دولة قطر إلى أن يحقق الاتفاق تطلعات الشعب السوداني الشقيق، ومطالبه العادلة في الحرية والسلام والعدالة، وشددت على موقف دولة قطر الثابت الداعم لوحدة واستقرار وسيادة السودان.

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