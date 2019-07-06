أخبار عاجلة

شهود عيان: الكنيسة تحولت لكتلة من النار -
لحظات إطفاء "كنيسة دير الأنبا بولا" بحدائق القبة -
"أنصار الله" تعلن قنص 3 جنود سعوديين في جيزان -
تركي الفيصل يعلق على "صفقة القرن" -
العناية الإلهية تساعد رجال الدفاع المدني في إخماد حريق "كنيسة الأنبا بولا" -
رجال الدفاع المدني يسيطرون على ألسنة اللهب ب "كنيسة الأنبا بولا" -
ستاد إفريقيا | الثلاثاء 9 يوليو 2019 - الحلقة الكاملة -
الحمايه المدنية تسيطر علي حريق كنيسة الأنبا بولا -
حريق هائل بكنيسة الأنبا بولا بمنشية الصدر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

"كبيرة ومهمة"... مسؤول رفيع يكشف سبب زيارة أمير قطر إلى أمريكا في هذا التوقيت

Google+ Print

وأشار جرانت، في مؤتمر صحفي، إلى أنه سيكون هناك لقاء بين الشيخ تميم والرئيس الأمريكي، دونالد ، يوم الثلاثاء المقبل 9 يوليو/ تموز الجاري، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وكذلك التباحث حول ملفات المنطقة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

© REUTERS / BENOIT TESSIER

كما ذكر أن الزيارة تتضمن كذلك عدة لقاءات مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية وأعضاء بارزين في الكونغرس، حيث من الأهمية وجود علاقات قوية بين قطر والكونغرس الأمريكي، وذلك بحسب صحيفة "الشرق" القطرية.

ولفت إلى أن زيارات الشيخ تميم إلى الولايات المتحدة أصبحت دائمة ومتواصلة كل عام وتحظى بقدر كبير من الأهمية، حيث قام بزيارة إلى أمريكا قبل نحو عام.

وأضاف "الزيارة ستشهد التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تخدم المصالح المشتركة بين البلدين، ومنها اتفاقيات تتعلق بالاستثمارات والطاقة والدفاع والنقل الجوي".

وقال القائم بالأعمال الأمريكي إن زيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى الولايات المتحدة تستند إلى العلاقات طويلة الأمد بين قطر والولايات المتحدة، كما أنها ستعزز العلاقات الاقتصادية والأمنية الكبيرة بالفعل.

وتابع "قطر صديقا رائعا وحليفا مميزا للولايات المتحدة من نواح كثيرة وستحدث أشياء عظيمة في العلاقة الثنائية بين البلدين".

كما ذكر القائم بالأعمال الأمريكي في الدوحة، إن الولايات المتحدة تعتقد أن حل النزاع الخليجي هو في مصلحة جميع الأطراف بالمنطقة وكذلك الأطراف الخارجية الأخرى بما فيها الولايات المتحدة.

وألمح إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عندما زار الدوحة في يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث قال إن أزمة الخليج قد استمرت لفترة طويلة ويجب حلها في أقرب وقت.

وأضاف: "ليس لدينا اجتماع حالي بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، لكن يمكن أن يعقد في الوقت المناسب".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
وزير خارجية بريطانيا: تصريحات ترامب حول سفيرنا غير لائقة وخاطئة

وزير خارجية بريطانيا: تصريحات ترامب حول سفيرنا غير لائقة وخاطئة

تميم يلتقي ترامب.. ماذا سيتغير بالخليج؟

تميم يلتقي ترامب.. ماذا سيتغير بالخليج؟

شاهد.. إيفانكا ترامب تشارك في مأدبة عشاء على شرف أمير قطر الشيخ تميم في واشنطن

شاهد.. إيفانكا ترامب تشارك في مأدبة عشاء على شرف أمير قطر الشيخ تميم في واشنطن

مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي ترامب وأمير قطر الشيخ تميم

مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي ترامب وأمير قطر الشيخ تميم