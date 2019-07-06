أخبار عاجلة

شهود عيان: الكنيسة تحولت لكتلة من النار -
لحظات إطفاء "كنيسة دير الأنبا بولا" بحدائق القبة -
"أنصار الله" تعلن قنص 3 جنود سعوديين في جيزان -
تركي الفيصل يعلق على "صفقة القرن" -
العناية الإلهية تساعد رجال الدفاع المدني في إخماد حريق "كنيسة الأنبا بولا" -
رجال الدفاع المدني يسيطرون على ألسنة اللهب ب "كنيسة الأنبا بولا" -
ستاد إفريقيا | الثلاثاء 9 يوليو 2019 - الحلقة الكاملة -
الحمايه المدنية تسيطر علي حريق كنيسة الأنبا بولا -
حريق هائل بكنيسة الأنبا بولا بمنشية الصدر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الأردن في المركز 15 عالميا في التلوث البيئي

Google+ Print
الأردن في المركز 15 عالميا في التلوث البيئي الأردن في المركز 15 عالميا في التلوث البيئي

جى بي سي نيوز :- صدر تقرير دولي جديد متعلق بالتلوث البيئي في دول العالم، والذي أشار إلى زيادة التلوث في جميع أنحاء العالم بنسب متفاوتة، خصوصا في الدول الصناعية والنامية التي تعاني من ضعف سياسات الحماية البيئية.

وكشف التقرير الذي صدر على موقع numbeo الدول الأكثر تلوثا في العالم ووقعت في قارة آسيا فتصدرت اللائحة دولة منغوليا وتلتها ميانمار وجاءت أفغانستان في المركز الثالث ومن بعدها بنغلاديش.

أما المفاجأة الكبرى كانت مع حصول لبنان على المرتبة الخامسة من حيث نسبة التلوث عالميا وسجل حوالي 87.39% وتقدم على دول كبرى مثل نيجيريا ومصر والصين وغيرها من الدول التي تتميز بعدد سكاني أكبر.

أما الدول العربية التي أتت بعد لبنان فكانت التي جاءت في المركز الثامن والأردن في المركز 15 والعراق 18 والكويت 28 والسعودية احتلت المركز 37 عالميا.

أما فاحتلت المركز 51 عالميا وسجلت فنلندا أقل نسبة عالمية في التلوث، تليها أيسلندا، فإستونيا، فالسويد.

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
حريق ضخم في كنيسة بالعاصمة المصرية (فيديو+صور)

حريق ضخم في كنيسة بالعاصمة المصرية (فيديو+صور)

رابح ماجر: أؤيد أن يتولي تدريب مصر مدير فني أجنبي ومساعده محلي

رابح ماجر: أؤيد أن يتولي تدريب مصر مدير فني أجنبي ومساعده محلي

تانجونا نياينا يتحدث عن زيارته الأولى لمصر

تانجونا نياينا يتحدث عن زيارته الأولى لمصر

أول تعليق من كوبر بعد خروج مصر من كأس أفريقيا

أول تعليق من كوبر بعد خروج مصر من كأس أفريقيا