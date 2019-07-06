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برلماني ليبي يؤكد نقل "إرهابيين" من تركيا إلى بلاده لمحاربة الجيش في طرابلس

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طرابلس — سبوتنيك. وقال القايدي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "نقل الإرهابيين ليس بجديد هدا الخبر له فترة طويلة ويتوافد الكثير من الإرهابيين من تركيا عبر طرابلس و مصراتة لمحاربة الجيش الوطني الليبي في طرابلس وإعاقة تقدماته نحو وسط العاصمة الليبية طرابلس".

© Sputnik . Andrey Stenin

وأكد عضو مجلس النواب الليبي أن "هذه الجماعات موجودة الآن في محاور القتال وتحارب الجيش الوطني الليبي تحت حماية الدولة المدنية"، مؤكداً على أن "أمس السبت تم القبض على إرهابي تونسي في محور القتال بمنطقة وادي الربيع جنوب العاصمة طرابلس".

وحول الدول الروسي وتعامله مع الملف الليبي أعتبر القايدي أن "الموقف الروسي من الأزمة واضح ويؤكد محاربة الإرهاب في ليبيا".

وردا على سؤال وكالة "سبوتنيك" بشأن إمكانية وقف إطلاق النار في طرابلس وجلوس الأطراف الليبية المتنازعة مجددا على طاولة الحوار أكد على أن "قضية الجلوس على طاولة المفاوضات هذا شان سياسي ولا علاقة الجيش به الجيش يدرك تمام الإدراك لا حوار في ظل وجود الجماعات الإرهابية المسلحة".

وزادت حدة التوترات بين تركيا وليبيا بعد تهديد قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر باستهداف السفن والطائرات التركية في ليبيا، وتستعد قوات الجيش لشن عمليات عسكرية كبرى في العاصمة الليبية طرابلس.    

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