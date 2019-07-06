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اليمن... "أنصار الله" تعلن مقتل عسكريين بقصف تجمعات للجيش غرب تعز

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القاهرة — سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على "تويتر" إن مدفعية الجماعة شنت قصفاً على تجمعات للجيش في مفرق الوازعية غرب تعز، وأكد أن القصف المدفعي خلف قتلى وجرحى في صفوف العسكريين.

وأشار إلى إطلاق "أنصار الله" صاروخين محليي الصنع نوع زلزال1 "مداه 3 كيلو مترات" على تجمعات في معسكر خالد بن الوليد الاستراتيجي بمديرية موزع غرب تعز.

ووفقاً للمركز، حقق الصاروخان إصابات مباشرة في التجمعات المستهدفة.

وأعلنت قوات الشرعية في 26 يوليو من العام 2017م السيطرة على معسكر خالد بن الوليد وهو أكبر قاعدة عسكرية في الساحل اليمني.

وكان أنصار الله "الحوثيين" قد أعلنوا ، يوم الجمعة، عن مقتل وإصابة عدد من الجنود السعوديين بمواجهات في قطاع جيزان جنوب غربي .

ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، عن مصدر عسكري إن مقاتلي الجماعة والقوات الموالية لها شنوا عمليتين هجوميتين على موقع مشعل التابع للجيش السعودي في جيزان.

 

SputnikNews

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