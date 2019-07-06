أخبار عاجلة

شهود عيان: الكنيسة تحولت لكتلة من النار -
لحظات إطفاء "كنيسة دير الأنبا بولا" بحدائق القبة -
"أنصار الله" تعلن قنص 3 جنود سعوديين في جيزان -
تركي الفيصل يعلق على "صفقة القرن" -
العناية الإلهية تساعد رجال الدفاع المدني في إخماد حريق "كنيسة الأنبا بولا" -
رجال الدفاع المدني يسيطرون على ألسنة اللهب ب "كنيسة الأنبا بولا" -
ستاد إفريقيا | الثلاثاء 9 يوليو 2019 - الحلقة الكاملة -
الحمايه المدنية تسيطر علي حريق كنيسة الأنبا بولا -
حريق هائل بكنيسة الأنبا بولا بمنشية الصدر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

مؤسسة النفط الليبية في طرابلس ترحب بالتزام حفتر بحقها في تصدير النفط

Google+ Print

طرابلس — سبوتنيك. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في بيان صحفي تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه إن "مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يرحب بالتزام خليفة حفتر بشرعية المؤسسة الوطنية للنفط وحقها الحصري بتصدير النفط الليبي، وذلك وفقا للقوانين الوطنية والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

© REUTERS / Ismail Zetouni

ودعت مؤسسة النفط الليبية إلى "ضرورة حل المؤسسة الموازية، التي حاولت سرقة النفط الليبي وتسويقه بأسعار بخسة ، ووضع حد للمحاولات الرامية إلى تقسيم قطاع الطاقة في ليبيا"، موضحةً أن "الفشل المتكرر لمحاولات المؤسسة الموازية كان نتيجة دعم المجتمع الدولي المستمر لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة".

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إن "النفط الليبي ملك لكافة الليبيين، ووحدة المؤسسة الوطنية للنفط أمر أساسي لضمان وحدة ليبيا"، مؤكدا أن "المؤسسة هي الجهة المستقلة الوحيدة المسئولة عن إدارة قطاع النفط في ليبيا". بحسب البيان

وأضاف أن "استقرار قطاع النفط في ليبيا سيساهم في استقرار أسواق النفط"، وأعربت المؤسسة الوطنية للنفط في بيانها عن "رفضها القاطع لعسكرة المنشآت النفطية".

 

SputnikNews

مواضيع متعلقة
"أنصار الله" تعلن قنص 3 جنود سعوديين في جيزان

"أنصار الله" تعلن قنص 3 جنود سعوديين في جيزان

تركي الفيصل يعلق على "صفقة القرن"

تركي الفيصل يعلق على "صفقة القرن"

القضاء الفرنسي يطالب بمعاقبة أميرة سعودية وحارسها الشخصي

القضاء الفرنسي يطالب بمعاقبة أميرة سعودية وحارسها الشخصي

حريق ضخم في كنيسة بالعاصمة المصرية (فيديو+صور)

حريق ضخم في كنيسة بالعاصمة المصرية (فيديو+صور)