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"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة جنود سعوديين بهجومين في جيزان

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القاهرة — سبوتنيك. ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، عن مصدر عسكري إن مقاتلي الجماعة والقوات الموالية لها شنوا عمليتين هجوميتين على موقع مشعل التابع للجيش السعودي في جيزان.

© REUTERS / FAISAL AL NASSER

ووفقا للمصدر، أسفرت العمليتان عن مقتل وإصابة عدد من الجنود السعوديين.

في جيزان أيضا، أشارت "أنصار الله" إلى صدها ثلاث هجمات لقوات يمنية ساندها طيران التحالف، على مواقع قبالة جبل قيس.

وأضافت أن مقاتلي الجماعة ألحقوا بالقوات اليمنية خسائر في الأرواح والعتاد.

 

في سياق آخر، ذكرت "المسيرة" أن قناصي "أنصار الله" قتلوا وأصابوا 21 جندياً يمنياً بعمليات في جبهات جيزان ونجران خلال الـ24 الساعة الماضية.

 

 

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