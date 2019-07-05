تقارير: اتفاق سعودي كويتي لاستئناف انتاج النفط من المنطقة المحايدة

مباشر: ذكرت تقارير إخبارية، ان الكويت والسعودية اتفقتا الأسبوع الماضي على استئناف الإنتاج من المنطقة المقسومة في "الوفرة" و"الخفجي".

ونقلت " الأنباء" الكويتية عن مصادر لم تسمها، إن اجتماعات ماراثونية جرت بعد استقبال الكويت وفدا سعوديا رفيع المستوى مؤخرا لتعقبها زيارة يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي من قبل الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم لوضع اللمسات الأخيرة للاتفاق.

وتم الاتفاق على خروج شركة شيفرون العربية السعودية من منطقة ميناء الزور على ان تباشر الشركة التنسيق مع إدارة لجان المنطقة المقسومة عميلة الاخلاء وتأسيس ادارتها في الخفجي، وفقا للمصادر.

وأوضحت المصادر لـ"الأنباء"، أنه من المقرر وفقا لاتفاق الطرفين أن يتم حصر ممتلكات "شيفرون" في "الزور" وتثمينها من قبل شركات أصول النفط والطاقة والتعويضات.

وذكرت المصادر ان عمليات الوفرة المشتركة سيتم اسنادها الى شركة نفط الكويت.

ولفتت الى ان الطرفين اتفقا على ضرورة استمرار الكويت والسعودية في تطوير الآبار المشتركة في الوفرة والخفجي على نطاق واسع قبل نهاية عام 2021، للمحافظة على انتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا.

كانت وكالة بلومبيرج نشرت أمس أن السعودية والكويت أصبحتا أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق لاستئناف إنتاج النفط في "المنطقة المحايدة" بين الجارتين، وذلك بعد تحقيق انفراجة في محادثات جرت مؤخرا.

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