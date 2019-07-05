المالكي: قوات التحالف أسقطت طائرات حوثية باتجاه مطار الملك عبدالله

الرياض – مباشر: صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، بأن قوات التحالف تمكنت مساء أمس الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان.

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي، أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية.

وأضاف المالكي، أنه لم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها، مؤكداً استمرار تنفيذ الاجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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