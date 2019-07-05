أخبار عاجلة

جولة "الحكاية “داخل مستشفى شفا الأورمان لعلاج السرطان بالصعيد -
البحرية البريطانية تحتجز ناقلة نفط إيرانية بجبل طارق.. عمرو أديب: خبر مهم تابعوه الأيام الجاية -
"بوينج" تقرر دفع 100 مليون دولار تعويضات لعائلات ضحايا تحطم طائرتي 737 ماكس -
اللاعب الأسباني العالمي سيرجيو راموس يزور الغردقة لقضاء إجازته.. عمرو أديب: شعب محترم مضياف -
الخسائر الحادة للذهب ومكاسب الدولار محور الأسواق العالمية اليوم -
مسح:أوبك تخفض إنتاج النفط لأدنى مستوى منذ 2014 خلال يونيو -
نشطاء حقوق الحيوانات يتظاهرون في إسبانيا شبه عراة -
عمرو أديب للمنتخب المصري: خروج المغرب درس يجب أن نتعلم منه -
بعد بيع قطعة أثرية لرأس توت عنخ آمون بمزاد في لندن.. زاهي حواس: يوم أسود للآثار المصرية -
تشكيل مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين في السودان لمدة 3 سنوات وحكومة كفاءات مستقلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الإسكان: اكتمال تطوير "أرض بيضاء" بمساحة 1.2مليون متر في "الرياض"

Google+ Print
الإسكان: اكتمال تطوير "أرض بيضاء" بمساحة 1.2مليون متر في "الرياض" الإسكان: اكتمال تطوير "أرض بيضاء" بمساحة 1.2مليون متر في "الرياض"

الرياض – مباشر: أعلن برنامج رسوم الأراضي البيضاء التابع لوزارة الإسكان ، الانتهاء من تطوير أرض من قبل مالكها كانت خاضعة للرسوم بمساحة 1.203.571 متراً مربعاً في الرياض.

وأفاد البرنامج، بأنه من المتوقع أن توفر بعد تطويرها أكثر من 2060 قطعة أرض سكنية.

وأوضح البرنامج في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن الرسوم لا تطبق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتماداً نهائياً أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور "أمر السداد" عليها، بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة والحد من الممارسات الاحتكارية.

وأشار البرنامج إلى ان تلك الجهود تأتي في إطار استهداف البرنامج إنهاء الممارسات الاحتكارية للأراضي والمساهمة في إيجاد سوق عقاري متوازن، حيث تُعنى المرحلة الحالية بالأراضي غير المطورة (الخام) وذلك بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق المعلن عنه عند إطلاق البرنامج في مرحلته الأولى عام 2016.

ولفت البرنامج النظر إلى أن هناك العديد من الأراضي الخاضعة للرسوم طُورت خلال المدة الماضية، مؤكدًا أن تطبيق الرسوم مازال يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بإعادة تطويرها أو الشراكة مع وزارة الإسكان لإنشاء مشاريع سكنية عليها توفر وحدات سكنية للمواطنين.

وأشار إلى العديد من الأراضي الخام الخاضعة للرسوم يجري تطويرها في المدن المستهدفة حالياً، علماً أن جزءاً من عوائد البرنامج صُرفت خلال المدة الماضية لتطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق المملكة، بناء على ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لبرنامج "الأراضي البيضاء".
يذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" يطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، علماً أن الدورة الفوترية الثالثة من البرنامج بدأت في مدينة الرياض بتاريخ 01/07/1440هـ.

ترشيحات

السفارة السعودية في تركيا تحذر مواطنيها

تحليل.. كيف تحاول دول الخليج جذب الاستثمار الأجنبي؟

تقرير: 44 تريليون دولار أصولاً تمتلكها دول الخليج

التأمينات السعودية: إطلاق خدمة جديدة لإدارة الرواتب نهاية 2020

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية تعلق على اتفاق "العسكري" والمعارضة

السعودية تعلق على اتفاق "العسكري" والمعارضة

وزير المالية ورئيس بورصة لندن يزوران السعودية غداً

وزير المالية ورئيس بورصة لندن يزوران السعودية غداً

الخارجية السعودية تؤكد ترحيب المملكة بالاتفاق الأخير في السودان

الخارجية السعودية تؤكد ترحيب المملكة بالاتفاق الأخير في السودان

الصحة السعودية تؤكد على للراغبين بالحج أخذ اللقاحات اللازمة

الصحة السعودية تؤكد على للراغبين بالحج أخذ اللقاحات اللازمة